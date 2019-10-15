مفاجأة في قضية ريهام سعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اتهاما بإهانة مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها “صبايا”، وتم تحرير عدد من المحاضر ضدها.

وقضت محكمة جنح الجيزة، في جلستها الأولى بعدم اختصاصها في اتهام ريهام سعيد، بإهانة مرضى السمنة.

ودفع شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في قضية إهانة مرضى السمنة، المنظورة أمام محكمة جنح الجيزة، بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية ولكون الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تقبل إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة.

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كما دفع المحامي، بانتفاء الركن المادي والمعنوي “القصد الجنائي بنوعيه” وكيدية الاتهام وتلفيقه وبناء عليه التمس براءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

كان المحامي أشرف ناجي، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم “ميتين” وذلك عبر برنامجها الشهير “صبايا”.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكانت ريهام سعيد، قد طالبت متابعيها بالدعاء لها قبل المحكمة بساعات قليلة.