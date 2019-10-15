شريف رمزي يكشف عن أول صور لوالدته وشقيقه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الفنان المصري شريف رمزي جمهوره بأول صور تجمعه بوالدته وشقيقه.

الفنان المصري أرفق الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “مع والدتي وشقيقي”.

وقد حازت الصور على إعجاب جمهور شريف، ودعوا الله أن يحفظهما له، فيما لاحظوا وجود شبه كبير يجمع الفنان بوالدته وشقيقه.

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وكان الفنان المصري شريف رمزي قد شارك جمهوره مؤخرا بصور جديدة له من ألبوم طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

شريف ظهر في الصور مع والده الراحل حسن رمزي ووالدته، وكتب معلقا: «قرايبي بعتولي الصور دي قلت لازم أشارككم العار».

صور الفنان المصري حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره، كما عبر عدد من زملائه الفنانين على إعجابهم بصوره ومنهم شيكو، هند صبري، وريم العدل.

وشريف رمزي من مواليد عام 1981، وهو ابن المنتج محمد حسن رمزي، قدمته الفنانة إسعاد يونس في أول بطولة له من خلال فيلم «أسرار البنات»، في عام 2001.