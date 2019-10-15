ابنة عمرو دياب تنافس والدها على الأضواء بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت حنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

جنا، اختارت خلال الجلسة عدم إظهار إطلالتها كاملة والاكتفاء بنشر الصور من أعلى فقط وذلك تجنبا للانتقادات التي تتعرض لها بسبب ملابسها الجريئة.

جنا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت مؤخرًا أول أغانيها “MOUTH TAPED SHUT ” عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب”.

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من ناحية أخرى، تم تكريم الفنان المصري عمرو دياب، في السعودية ضمن فعاليات افتتاح موسم جدة بالرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي وعدد من النجوم العالميين.

ومن النجوم الذين تم تكريمهم، الفنانة رجاء الجداوي، ويسرا، والفنان هاني شاكر، والإعلامي عمرو دياب، والفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

كما تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وحسين الجسمي، و ماجد المهندس، ومحمد عبده، وعدد كبير من نجوم الفن.

كما تم تكريم النجم العالمي جاكي شان، والنجم الهندي شاروخان، والنجم جاك شان.