هيفاء وهبي تتدرب على الملاكمة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتدريبات مكثفة على الملاكمة لما يتطلبه دورها في فيلمها الجديد «أشباخ أوروبا».

الفيلم المنتظر يغلب عليه أجواء الأكشن، وقد ظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو مع مدرب خاص داخل إحدى صالات الجيم، وهي اللقطات التي حمّست فانز هيفاء وأثارت رغبتهم في مشاهدة الفيلم المقرر عرضه خلال موسم أجازة منتصف العام الدراسي 2020.

«أشباح أوروبا» قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي فى أولى تجاربه الاخراجية، وتشارك هيفاء فى بطولته أمام أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم باسم سمرة.

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هيفاء تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات عن آخر أفلامها «حلاوة روح» للمخرج سامح عبدالعزيز، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم «خير وبركة» لعلى ربيع ومحمد عبدالرحمن “توتا” العام قبل الماضي، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل «الواد سيد الشحات» مع أحمد فهمي وهنا الزاهد فى شهر رمضان الماضي.

على الجانب الغنائي، طرحت هيفاء وهبي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «شاغلة كل الناس» الأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، بالإضافة لأغنية أخرى بعنوان «تملي ناجحة».