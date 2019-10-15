خواكين فينيكس بطل «الجوكر» يتعرض لحادث سيارة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اصطدم خواكين فينيكس، بطل فيلم الـ Joker بسيارة إسعاف في لوس أنجلوس، وذلك أثناء خروج الممثل من موقف للسيارات في ويست هوليود عندما اصطدمت سيارته التسلا بسيارة الإسعاف الواقفة.

وبحسب تقرير تم نشره على موقع ” cnalifestyle” تعرضت سيارة فينيكس لـ أسوأ الأضرار الناجمة عن الحادث، حيث تضررت لوحة الربع الأمامي اليمنى لسيارة فينيكس، بينما حصلت سيارة الإطفاء على بعض الخدوش البسيطة.

وبالرغم من عدم وجود طاقم السيارة، ألا أن فينيكس بحث عنهم، وعثر عليهم وحصل على بيانات التأمين بعد الاتصال بالشرطة، وتم كتابة تقرير عن الأضرار بسبب تعرض ممتلكات لوس أنجلوس لـ أضرار في الحادث.

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وبحسب ما ورد أبلغت شرطة لوس أنجلوس أن فينيكس كان “ودي وسهل التعامل ومهذب” في تعامله مع الضباط والمساعدين الطبيين.

والجدير بالذكر أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، استمر فيلم Joker في الحفاظ على المرتبة الأولى في شباك التذاكر العالمى، وعلى الرغم من الجدل والمخاوف الأمنية، حقق فيلم الـ Joker إيرادات وصلت إلى 306 مليون دولار.

وتم تصنيف العمل للكبار فقط حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.