صور.. ظهور نادر لتوم كروز ونجله أثناء تحليقهما بهليكوبتر في لندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

نادرًا ما يُرى في الأماكن العامة، خاصةً دون والديه المشهورين، لكن كونور كروز (24 عاما) خرج في لندن مع والده النجم الأمريكي توم كروز (57 عاما) يوم السبت 12 أكتوبر، وشوهد الثنائي وهما يتفقدان طائرة هليكوبتر.

كان الأب والابن مستعدين لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في التسكع والطيران، وقد شوهد نجم The Mummy وهو يقود مروحيته الخاصة برفقة كونور ابنه، كان يرتدي جينز داكن، وسويت شيرت.

تبنى نجما هوليوود توم كروز ونيكول كيدمان، 52 عامًا، كل من كونور وشقيقته إيزابيلا، 26 عامًا، خلال زواجهما الذي استمر 11 عامًا من 1990 إلى 2001.

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ولدى كروز أيضًا ابنته سوري، البالغة من العمر 13 عامًا، من زوجته الثالثة الفنانة كاتي هولمز، 40 عامًا، ومع ذلك لم يشاهد بشكل علني مع سوري منذ عام 2013.

في حين أن نيكول لديها ابنتان هما صنداي روز، 11 عامًا، وفيث مارغريت البالغة من العمر ثماني سنوات من زوجها الثاني كيث أوربان، 51 عامًا.

من ناحية أخرى، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض فيلم توك القادم “توب جان”، مع اقتراب موعد إطلاقه في يونيو من العام المقبل.