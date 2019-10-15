شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كيم كاردشيان تزور متحف الإبادة الجماعية للأرمن والان مع التفاصيل

زارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني كارداشيان، متحف الإبادة الجماعية الأرمنية في العاصمة الأرمينية "يريفان "وكرمتا ذكرى شهداء الإبادة الأرمينة الأبرياء، كما اصطحبت كورتني كارداشيان طفليها معها إلى نصب الإبادة الجماعية. ونشرت كيم كاردشيان، مجموعة صور لزيارتها، مصحوبة بتعليق :"كانت زيارة متحف الإبادة الجماعية للأرمن عاطفية للغاية.. لا أستطيع أن أتخيل أنه مع كل الصور من المجازر والقصص المنشورة خلال هذا الوقت أن الناس ما زالوا يحاولون إنكار حدوث ذلك على الإطلاق.. لن ننسى أبداً مقتل 1.5 مليون أرمني".

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