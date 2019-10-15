شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح ظابط فى فيلم "العارف.. عودة يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد خالد صالح ضمن أحداث فيلم "العارف..عودة يونس" شخصية ظابط يحقق فى قضية الجاسوسية التى يتناول خلالها أحداث العمل الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان احمد عز واحمد فهمى ومحمود حميدة وآخرون وإنتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده .

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 3 أسابيع فى أحداث العمل آخرها 10 أيام تم تصويرها فى بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، وتتبقى 3 أسابيع أخرى فى أحداث الفيلم، سيتم تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيدا لطرحه فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

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"العارف.. عودة يونس"، من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد وحقق حتى الآن أكثر من 100 مليون جنيه ايرادات .