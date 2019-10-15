بالصور- شاهد إطلالة كارينا كابور في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا لها من أحدث جلسة تصوير. وظهرت كارينا في الصور بفستان برتقالي طويل، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها ومحبيها. وكان آخر أعمال النجمة كارينا كابور في السينما فيلم "Veere Di Wedding".

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