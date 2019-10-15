في المريخ.. ياسمين رئيس تنشر صورة من كواليس "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس، استئناف تصوير فيلمها السينمائي الجديد "لص بغداد"، للانتهاء من المشاهد المتبقية لها في العمل، الذي تخوض بطولته أمام الفنان محمد عادل إمام.

ونشرت ياسمين صورة من كواليس التصوير، عبر حسابها في "تويتر"، وعلقت: "من لص بغداد، وإحنا في الفضاء في رحلة اكتشاف المريخ، دعواتكم".

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ويواصل مخرج الفيلم أحمد خالد موسى، مونتاج ومكساج المشاهد التي تم تصويرها، كما يتابع عمليات "الجرافيكس" بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

وانتهت أسرة الفيلم مؤخرًا من تصوير أخطر مشاهد العمل، التي صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشاهد الغردقة أيضًا التي صورت تحت الماء.

والفيلم بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج "سينرجي فيلمز".​

