صورة| أحمد أمين يعود لمدرسته الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان أحمد أمين، صورة له داخل مدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة، عبر حسابه في "انستجرام". وعلق أمين: "تلف الأيام.. وأروح أصور يوم كامل في مدرستي اللي بفتخر بيها.. السعيدية الثانوية.. مش كدة وبس، لا وألبس نفس لون الحيطة". يذكر أن أحمد أمين عاد لتقديم أعماله الفنية بعد تعافيه من إصابة في الحنجرة، حيث يشارك بعروض "أمين ‏وشركاه" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17 في مكتبة الإسكندرية‎. ​

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