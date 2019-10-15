فان دام يقبّل يد الفنان المصرية رجاء الجداوي في حفل Joy Awards.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جمهورها بمقطع فيديو جمع الفنانة المصرية رجاء الجداوي بالفنان العالمي فان دام، من حفل Joy Awards ، والذي أقيم على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

مقطع الفيديو ظهر فيه فان دام وهو يستقبل الفنانة المصرية رجاء الجداوي بحفاوة شديدة، وقام بتقبيل يدها، كما قام الفنان الهندي شاروخان بتسليمها درع التكريم بنفسه.

وكان قد أقيم حفل Joy Awards على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الأحد ١٣ أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

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وكرم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عدد كبير من النجوم منهم من مصر الفنان عمرو دياب، و هاني شاكر، وإسعاد يونس، و يسرا، و رجاء الجداوي، والإعلامي عمرو أديب، والدكتورة إيناس عز الدين، وزيرة الثقافة.

ومن النجوم العرب، تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وطارق العلي، وحسين الجسمي، ومحمد عبده، وماجد المهندس، ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني، والإعلامي جورج قرداحي، وغيرهم.

كما تم تكريم عدد من النجوم العالميين وهم فاندام، وجاكي شان، وشاروخان، والذين التقطوا عددا كبيرا من الصور التذكارية مع باقي النجوم.