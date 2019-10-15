عندما بكى رانفير سينج بمرارة في آخر مشهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يبقى اسم الممثل الهندي رانفير سينج دائمًا موضوع النقاش في السينما عن أسلوبه الغريب وأعماله الهائلة.

سينج يظهر قريبًا رانفير سينج في فيلم بعنوان 83 للمخرج كبير خان، ويجسد سينج في هذا الفيلم، شخصية لاعب كريكيت هندي سابق يُدعى كابيل ديف.

مؤخرًا، خلال مقابلة صحفية، أدلى مخرج الفيلم كبير خان خان، بالعديد من التصريحات الجديدة في سياق الترويج لفيلمه، في أثناء حديثه عن رانفير سينج، وقال كبير خان أن رانفير أجاد بشكل كبير تجسيد الشخصية.

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وأضاف كبير خان، أن رانفير سينج تملكته العاطفة خلال المشهد الأخير من الفيلم، عندما رفع الكأس، كان قلبه ممتلئًا وبدأ في البكاء، في ذلك الوقت كان هناك رد فعل مختلط من السعادة والحزن.

وتابع حديثه: إذا كنت تتحدث عن القصة فيجب أن تكون موثوقة، على الرغم من أن هذا الحادث مر عليه أكثر من 36 عامًا، ولكن الجميع لا يزال يريد أن يتذكر تلك اللحظة.

فيلم 83 ” يجسد شخصية كابتن فريق الكريكيت الهندى السابق ” كابيل ديف ” والذي قاد فريق الهند للفوز بجائزة كأس العالم في الكريكيت في عام 1983، الفيلم يعتبر التعاون الأول بين رانفير سينج والمخرج كبير خان، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في السينمات في 10 أبريل 2020.