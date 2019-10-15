يسرا اللوزي تكشف سر «رعشتها» الدائمة على المسرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، سر رعشتها فور ظهورها مع الفنان أمير كرارة وخوفها من الصعود على المسرح.

يسرا اللوزي، قالت خلال لقائها في برنامج “سهرانين”،مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية “أون إي دراما”، إن السبب في ذلك هو خوفها من السقوط على المسرح منذ وقت برنامج “إكس فاكتور”، موضحة أن لديها إصابات كثيرة.

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يسرا اللوزي، كانت قد شاركت في تقديم برنامج إكس فاكتور مع الإعلامي باسم الزوار في عام ٢٠١٣.

كما كشفت خلال الحلقة كواليس مشهد التحرش الذي قدمته في مسلسل “كلبس٣”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، قائلة: إنها هي من اقترحت إضافة هذا العقاب، والذي لم يكن بنفس الشكل في السيناريو.

وأوضحت أنها تتمنى أن يكون الضرب بالقدم لأي متحرش، عقابا له إن لم يكن هناك زيادة، مؤكدة أن ما ساعدها على خروج هذا المشهد بهذا الشكل هو علاقة الصداقة التي تجمع بينها وبين الفنان إسلام جمال، والذي شاركته قبل ذلك في فيلم “المركب”.