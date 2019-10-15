شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز ينضم لـ "الأخ الكبير" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد عز إلى أسرة مسلسل "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوي، حيث يجسد عزأحد الشخصيات الرئيسة في العمل المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

ويقوم المخرج اسماعيل فاروق على التحضيرات الأخيرة الخاصة بالعمل واختيارالفنانين المشاركين في المسلسل بعد التعاقد بشكل رسمي مع كل من هبة مجدي وهاجر أحمد ومحمود حجازي وتجرى شركة سينرجى التعاقدات مع باقي الفنانين تمهيداً لبدء التصوير قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.



محمد عز

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وشارك محمد عز في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "لآخرنفس" مع ياسمين عبد العزيز وإخراج حسام على، و"لمس أكتاف" مع ياسر جلال وإخراج حسين المنباوى وعرض له مؤخراً مسلسل "قيد عائلى" للمخرج تامر حمزة"، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد "استدعاء ولى عمر" الذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة حورية فرغلى حيث انتهى من تصويره منذ فترة .

ويقدم محمد عز حالياً العرض المسرحى "حمام الست" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية حيث انطلق العرض فى شهر أغسطس الماضى ويشارك فى بطولته ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.