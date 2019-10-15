شاهد..طوني خليفة يستضيف قمر ويتصل بوالد انجي خوري لسؤاله عن اتهامها له بالتحرش!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - استضاف الإعلامي اللبناني طوني خليفة الفنانة قمر على خلفية خلافها مع الشابة السورية انجي خوري وذلك في اولى حلقات برنامجه على قناة الجديد في موسمه الجديد.

في البداية صرح طوني خليفة انه غير مقتنع بتناول هذا الموضوع ولكن برر طرحه بالقول “ضروري نشوف شو عم يصير على السوشيال ميديا وضروري نشوف لوين وصل المستوى بلبنان بالسوشيال ميديا” وتابع “وصل المستوى انه الانسان يطلع يتعرى ويحكي كلام يمكن بينه وبين نفسه اذا قاعد بفكر مئة مرة يحكيه تحت شعار انا حرة بجسمي انا حرة بتعبيري وبحياتي”.

بدورها بررت قمر خلافها مع انجي خوري وايلي باسيل بالقول بانهم استدرجوها الى ذلك وخاصة عندما تعلق الامر بطفلها.

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واكدت قمر ان خلافها مع انجي خوري ليس صراعا على طليقها ادم قائلة “انا ادم صرلي منفصلة انا وياه 11 سنة”.

كما اجرى البرنامج اتصال بوالد انجي خوري لايضاح حقيقة تحرشه بها وذلك بعد تصريحها الاخير مع الاعلامي نيشان.

وقال والد انجي خوري “في حدا بيفضح عرضه تغلطي مع ابنك مع بنتك شو عم تحكي”.