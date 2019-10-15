شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تحذر الفنانين من التعامل مع المنتج يسري الشرقاوي والان مع التفاصيل

حذرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، أعضائها من التعامل مع المنتج يسري الشرقاوي، وكلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام، حيث تلقت النقابة العديد من الشكاوى التي قدمها الكثيرين ضده، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ومماطلة المنتج فى السداد، والتي كان اخرها مسرحية " 5 حارة باكوس" بطولة الفنانة مها أحمد.

وحاولت النقابة خلال الفترة الأخيرة حل الموضوع عدة مرات بكل الطرق الودية والتي باتت بالفشل لعدم انصياع المنتج لمطالبها وتهربه الدائم من السداد وعدم ايفائه بوعوده مع النقابة.

وتحذر النقابة الفنانين من التعامل مع هذا المنتج، وستقوم نقابة المهن التمثيلية بإخطار هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بهذا القرار.