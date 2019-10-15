صور.. دنيا سمير غانم تلبي دعوة طفل مريض بالسرطان بمقابلتها وتلعب معه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، لبت النجمة دنيا سمير غانم دعوة الطفل "محمد" وهو مريض بسرطان الدم لمقابلتها، حيث أنه من المتابعين لها ولكل أعمالها وكان يحلم بمقابلتها.



ونشرت دنيا مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مؤكدة أنها استمتعت بمقابلته. Advertisements

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