شكرا لقرائتكم خبر عن مردود جماهيرى لمسلسل "شبر ميه" بعد أسبوع من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 15 يوماً فقط على الإنتهاء من تصوير مسلسل "شبر ميه" بطولة النجمين أحمد السعدني ونجلاء بدر، الذي يعرض حاليا على شاشة dmc، من إخراج طارق رفعت، حيث مازال يصور مخرج العمل بكثافة حالياً في مناطق متفرقة في القاهرة، بالتزامن مع مونتاج ومكساج الحلقات التى تم تصويرها لتلسيمها للشركة المنتجة، كما سلم مخرج العمل 30 حلقة من المسلسل حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة .

وفى السياق ذاته، حقق المسلسل مردود جماهيرى منذ انطلاق عرض أولى حلقاته، خاصة أن المسلسل يتناول أكثر من قضية مجمتعية وأبرزها قضية رعاية الأطفال عقب وفاة أحد الأباء، "شبر مية" يسرد حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية وحكاية ، وعلى سبيل المثال أحمد السعدنى الذي يرفض فكرة الزواج من الأساس، ومحمد على رزق، الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس ومهم تظهر ملامحه مع جد وجدة ابنته، ومراد مكرم الذى بدى واضحاً أنه لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة من أمرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجى وسيليمديا، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، والطفلة هنا، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.