شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمير كرارة يحتفل بخطوبة شقيقته نور فى جو عائلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل النجم أمير كرارة بخطوبة شقيقته نوركرارة، علي أحد رجال الأعمال، فى جو عائلى وسط حضور مجموعة من العائلة والأصدقاء وأشقاء العروس وأشقاء العريس.

أمير كرارة يحتفل بخطوبة شقيقته وفى سياق آخر، يستعد النجم أمير كرارة لمسلسله الجديد" الاختيار" مع المخرج بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار وانتاج شركة سينرجى. Advertisements يشار إلي أن أخر أعمال أمير كرارة مسلسل "كلبش" وقدمه فى ثلاثة أجزاء، من إخراج بيتر ميمى، وشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، هشام سليم، اسلام جمال، وأخرون، انتاج سينرجى.

أمير كرارة يحتفل بخطوبة شقيقته

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