شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا بلبنان 2 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائى يوم السبت الموافق 2 نوفمبر المقبل فى أحد الفنادق الكبرى بلبنان، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".

وأحيا ناصيف مؤخراً حفلاً غنائياً فى سوريا بأرض مدينة المعارض القديمة ساحة الأمويين بسوريا، ضمن موسم الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

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وكان ناصيف زيتون قد طرح أغنية جديدة اسمها "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب استار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".