عباس أبو الحسن: هذا الروائي لم يأخذ حقه الأدبي المستحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان عباس أبو الحسن، إن الروائي خيري شلبي، لم يحصل على حقه في التقدير الأدبي الذي يستحقه.

ونشر عباس بوستر رواية "رحلات الطرشجي الحلوجي" لشلبي عبر حسابه في "انستجرام" وعلق: "في يقيني أن الروائي العظيم الأستاذ خيري شلبي، لم يأخذ ربع حقه وقيمته الحقيقية في التقدير الأدبي، ولم يحصل على جماهيرية مستحقة تليق بقامته وتفرد إبداعه".

وأضاف: "ربما الوحيد الذي يشترك مع الأستاذ نجيب محفوظ في غزارة الإنتاج، وعظمة الإبداع، في آن واحد وتلك ميزة في الأدب العالمي، لم يحظ في التاريخ غير قلة قد تعد على أصابع اليد الواحدة.. كنوز أدبية جبارة من عوالم وشخوص مذهلة في تفردها، لم يعرفها غيره لمن يرغب في الغوص داخلها".

وولد خيري شلبي في 31 يناير 1938، ورحل عن عالمنا في 9 سبتمبر 2011، وترك تراثًا أدبيًا هائلًا، وأعمال خالدة مثل السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، وتم تحويل الكثير منها لأعمال سينمائية وتلفزيونية.

