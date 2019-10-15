دنيا سمير غانم تحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" صورًا لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مع الطفل "محمد"، أحد مرضى السرطان.

وكتب رامي في تعليقه على الصورة: "كتير بعتولي وبعتوا لدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة ماتأخرتش، قابلت محمد، ولعبوا وهزروا، ربنا يباركلك يا حبيبتي، ويقدرك على فعل الخير دايمًا وإسعاد الناس.. ويحبب فيكِ خلقه شكرًا على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب".

وكان آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.