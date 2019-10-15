نرمين ماهر على دراجة نارية وشذي حسون في الطائرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة، التقطها أحد المصورين لها منذ 14 عامًا.

سارة عبدالرحمن

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة، حازت على إعجاب جمهورها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بصديقاتها، ومن بينهن الإعلامية سمر يسري، والإعلامية جاسمين طه زكي.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها داخل منزلها.

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نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها على دراجة نارية.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها ترتدي طوقًا من الورد على رأسها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال داخل طائرة.​