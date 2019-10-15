صابرين تحتفل بعيد ميلاد ابنها "نور" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة أظهرتها تحتضن ابنها الكبير نور.

كتبت صابرين: "كل سنة وأنت النور اللي بشوف بيه كل سنة وأنت النور اللي بيدفيني كل سنة وأنت النور اللي ربنا بعتهولي هدية من السما كل سنة وأنت نور قلبي ونور عيني ونور حياتي ويا رب يجعل كل ايامك القادمة نور من رب العالمين لحياتك وشغلك ومستقبلك ويجعل كل أيامك نور على نور كل سنه وأنت طيب يا نوووووووور".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الفنان علي ربيع، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، كريم عفيفي. وهو عمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.