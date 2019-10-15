بوسي شلبي تكشف كواليس حفل جوائز Joy Awards بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن كواليس النجوم فيJoy Awards حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، برعاية الهيئة العامة للترفيه، التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.

قالت شلبي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كان هناك 5 فنانين عالميين في حفل Joy Awards، وكانت هناك مداعبات جمعت بين النجم العالمي فاندام ومحمد رمضان، والنجمين العالميين شاروخان وجاكي شان اللذين طلبوا من الحرس الخاص بهما الابتعاد لحرصهم على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة رجاء الجداوي، وهما اللي طلبوا إنهم يتصوروا معاها، بعد ما شافوا الفيديو الذي عرض لها بالشاشة، ومدى أهميتها وتصفيق الناس ليها، وحسوا وقتها إنها قيمة فنية كبيرة في مصر".

أضافت شلبي أن ما يحدث بالسعودية يبعث برسائل عديدة عن مدى أهمية الفن كونه الوجه الثقافية والتنويرية لأي بلد، وهو الشيئ الذي كان يميز مصر عن العالم العربي.

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وتابعت: "السعودية بتتغير، ولما حبت تتغير إهتمت بالوجه الفنية والقوة الناعمة، وتم تكريم الفنانة يسرا ورجاء الجداوي واسعاد يونس وعمرو دياب".

واستكملت: "الفن شيئ عظيم ومهم، وكل بلد تريد أن تتغير، تهتم بالقوى الناعمة بتاعتها، وأول حاجة اهتمت بها السعودية في التغيير، هي القوة الناعمة والحفلات والفنانين، ومن المقرر انطلاق أول مهرجان سينما في السعودية، أول شهر مارس المقبل".

يذكر أن حفل Joy Awards الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض، شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي وحول العالم إلى جانب حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء.​