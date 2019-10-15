فيديو.. تعليق سمية الخشاب على علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

نشر الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، فيديو خلال لقاءه مع الفنانة سمية الخشاب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأثناء الحوار قام ربيع بطرح سؤال لسمية، عن رأيها في علاقة النجم عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني. الشربيني. وقالت الفنانة سمية بمنتهى الطلاقة بكلمة "حبيبته"، وأضافت أن النجم عمرو دياب يغني للمرأة العربية، كما وصفت جمال دينا الشربيني". Advertisements يذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت سابقًا كليب بعنوان "بتستقوى"، وهو من إخراج جميل جميل المغازي، والأغنية من ألحانها، و كلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. وهو من إخراج جميل جميل المغازي، والأغنية من ألحانها، و كلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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