فيديو.. شاروخان يتحدث اللهجة السعودية بلكنة هندية

تحدث نجم بوليوود شاروخان اللغة العربية، وذلك أثناء حضوره موسم الرياض، والمقام في المملكة العربية السعودية. وجاء ذلك أثناء تكريمه بالصقر الذهبي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه. وأعرب النجم شاروخان عن شدة سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه شعر بالحفاوة منذ وصوله للمملكة العربية السعودية. Advertisements وبعدها شرع النجم الهندي في التكلم باللغة العربية متحدثاً عن أحد الأدوار التي قام ببطولتها، والتي جعلته يتلقى رسالة حب من معجب عربي. التي قام ببطولتها، والتي جعلته يتلقى رسالة حب من معجب عربي. يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.

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