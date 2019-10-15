كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:58 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية صابرين صورة ظهرت فيها وهي تحتضن ابنها الكبير نور وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعلقت صابرين على الصورة كاتبة: “كل سنة وأنت النور اللي بشوف بيه كل سنة وأنت النور اللي بيدفيني كل سنة وأنت النور اللي ربنا بعتهولي هدية من السما كل سنة وأنت نور قلبي ونور عيني ونور حياتي ويا رب يجعل كل ايامك القادمة نور من رب العالمين لحياتك وشغلك ومستقبلك ويجعل كل أيامك نور على نور كل سنه وأنت طيب يا نوووووووور”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تعايد ابنها نور بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.