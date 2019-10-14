"بين بحرين" لأول مرة في دور العرض السينمائي الأربعاء

بدأ العد التنازلي لطرح فيلم "بين بحرين" في دور العرض السينمائي، من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم لأول مرة في دور العرض المصرية، الأربعاء.

والفيلم إنتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية.

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وتدور أحداث "بين بحرين" حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

وتم إطلاق الأغنية الرسمية للفيلم، الأحد، بعنوان "أقوى من الأول" غناء الفنان هاني عادل والفنانة فاطمة عادل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الأغنية كإهداء من الفنان هاني عادل لدعمه الفيلم.

ونجح الفيلم في حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

كما حصد الفيلم جائزتي أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي، وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.