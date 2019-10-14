صانعو أوبريت "الحضن العربي": ترجمنا بالفن وجه الإمارات المتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جسّد الأوبريت الغنائي الملحمي "الحضن العربي" الذي عُرض على هامش المؤتمر الوزاري العربي الـ3 للإسكان في دبي، رؤية دولة الإمارات في التعايش والتسامح والمحبة.

واستند العمل الفني في رؤيته إلى أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقصائد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات.

وشارك في الأوبريت نخبة من الفنانين العرب، أبرزهم المطرب التونسي لطفي بوشناق والمطربة اللبنانية جاهدة وهبة، إضافة إلى مجموعة من المحترفين في عالم الإبهار العالمي، وتصدى للرؤية الفنية والإخراج نهلة الفهد، فيما تولى خالد ناصر مسؤولية الألحان.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قالت المخرجة نهلة الفهد إن أوبريت "الحضن العربي" يعكس القيم العليا التي تنتهجها دولة الإمارات في احتضان الثقافات والشعوب.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي أثنت على العمل المسرحي بما يضمنه من إبهار عبر رؤية فنية ومؤثرات بصرية.