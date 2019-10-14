"سجلات القط الرحال" يفتتح مهرجان الشارقة السينمائي

انطلقت، مساء الأحد، فعاليات الدورة الـ7 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019 الذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول.

يقام المهرجان في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، بحضور نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والأجنبية، ويعرض 132 فيلماً من 39 دولة عربية وأجنبية، تحت شعار "أفلام مستوحاة من كتب".





افتتح فعاليات الحدث الفيلم الياباني الروائي "سجلات القط الرحال" للمخرج كويشيرو ميكي، وهو فيلم يحمل نفس عنوان العمل الأدبي للمؤلف الياباني هيرو اريكاوا، إلى جانب الفيلم البريطاني "تحلو بالشجاعة" للمخرجة جوان سلمون.

شهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، والممثل الكويتي عبدالرحمن العقل، والسوري باسل خياط، والسعودي عبدالمحسن النمر، والشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم.

يرافقهم كل من الفنان والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والناقد والمخرج المصري يسري نصر الله، والمخرج الكندي جوليان كارينغتون، والمخرجة البريطانية جوان سلمون، والممثل السعودي الشاب عبدالله علي، والفنانة السورية ديما بياعة، والممثلتين المصريتين شيري عادل، وجميلة عوض، والمخرج المصري عادل عوض.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في كلمتها، خلال الحفل الافتتاحي، أن المهرجان يواصل تطوره وتميزه عاماً بعد عام، بفضل توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ولفتت إلى أن دورة هذا العام مميزة على مختلف المستويات باسمها وشعارها بأهدافها وأبعادها وبأعداد الأفلام المشاركة التي تضاعفت 3 مرات عن العام الماضي.

من جانبه قال الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل إن هذا الحدث بات نافذة استثنائية تفتح على آفاق واعدة تأخذ الأجيال الجديدة نحو معارف وخبرات فنية هي الأهم على صعيد حاضرهم ومستقبلهم.

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وأضاف: "نؤمن بأن السينما هي المجال الحيوي لإيقاظ الحسّ المبدع في نفوس الجيل الجديد، التي تشكّل رؤية فنية مبدعة تترسخ في الذاكرة".

من جهتها، قالت الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم: "يثبت المهرجان في كل عام أنه منصة واعدة ومهمة تقود الأجيال الجديدة إلى آفاق الإبداع واكتشاف الجمال في أبسط الأشياء والتفاصيل والجمال في الحياة والكامن وراء النص والصورة".





وقال الممثل السعودي الشاب عبدالله علي، ضيف حفل افتتاح المهرجان: "أنا ممتن لهذه الفرصة بأن أكون أحد المتحدثين الرئيسيين في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، فهذه هي المرة الأولى التي أخاطب فيها جمهوراً كبيراً بهذا الحجم، وفي حدث ضخم يرعاه حاكم الشارقة وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي".

وأعربت المخرجة البريطانية جوان سلمون، عن سعادتها لمشاركتها في المهرجان وإتاحة الفرصة لها للتحدث مع الجمهور، وقالت: "يسعدني أن يستضيف المهرجان فيلم (تحلوا بالشجاعة) الذي أردت من خلاله مشاركة الجمهور حلمي الخاص بأن أصبح فنانة، ومن خلال السينما نحاول تقديم لوحات جميلة للجمهور، ونأمل في أن تصل رسائلنا وأفكارنا من خلالها".

وكان المهرجان قد تلقى طلبات مشاركة لـ1454 فيلماً من 86 دولة اختارت منها 32، حيث سيعرض 12 فيلماً للمرة الأولى عالمياً و75 للمرة الأولى في الشرق الأوسط و7 على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تتوزع على فئات المهرجان الـ7، هي: أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة.

وينظم المهرجان سلسلة من الجلسات الحوارية وورش تدريبية متنوعة تتناول صناعة السينما والتصوير والرسم وتتناسب مع جميع الفئات العمرية.

كما خصت فئة الشباب بعدد من ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الجانبية المصاحبة للمعرض.

وكشف المهرجان عن أن عدد الأفلام المتقدمة لهذا العام تضاعفت بواقع 3 مرات عن العام الماضي.

وتم اختيار لجنة خاصة من المحكمين الواعدين يتولون مهمة تقييم أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة، بالإضافة إلى المحكمين المحترفين الذين سيقومون بتقييم بقية فئات المهرجان.