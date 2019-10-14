نورة العميري وفوز الفهد.. هكذا تَصالحتا بعد خلاف دام أشهرًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة الكويتية نورة العميري متابعيها على السوشيال ميديا، مقطعَ فيديو صُلحها على صديقتها الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

وأوضحت نورة أن فوز أرسلت لها رسالة صوتية طريفة تُعاتبها من خلالها على عدم السؤال عليها، طيلة الثلاثة شهور الماضية، مشيرةً إلى أن الخلاف بينهما كان بسبب اختلاف وجهات النظر وليس أكثر.

ومن جانبها أكّدت فوز أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعها بنورة لمدة 6 سنوات، معلقةً: "نورة لو زعلت عندها نظام لازم نحط النقط على الحروف أنا ماعندي كده.. إحنا نعرف بعض منذ 6 سنوات نتهاوش عادي.. لكن هي لازم حد يراضيها.. عندها شوي دراما".

وطالبتها العميري بعدم التحدُّث في الموضوع، قائلةً: "سكري على الموضوع وصافي يالبن ويلا شغلي الأغنية اللي أنا بحبها".

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وسبق وأن دافعت الفنانة الكويتية نورة العميري عن نفسها بعد اتهامها بالطبقية بسبب سخريتها من سائق سيارة أوبر، قائلةً: "الأعمال بالنيات والله أنا مو قصدي الاستهزاء ولا ديه شخصيتي ولا تربيتي.. ممكن أكون اتفهمت غلط.. وأنا اتظلمت عشان قلبي نظيف وعلى نياتي".

وتابعت: "يعني اللي خايف على مشاعر السائق وبيقول إني غلطت فيه.. في المقابل يغلط فيا وفي شرفي ويسبني.. أنا غلطت وكانت ذلة لسان لكن ردت الفعل كان مبالغا فيها جدا".