هراتش سغبازريان يحتفلُ بعيد ميلاده.. وهذا ما قاله النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل طبيب التجميل هراتش سغبازريان بعيد ميلاده في حفل أُقيم بفندق الريجنسي بالاس بحضور كوكبة من النجوم الذين أشعلوا الأجواء.

وكان اللافت، أن الدكتور سغبازريان قد اختار هذه السنة أن يحمل تحية لروح النجمة الراحلة وردة الجزائرية من خلال أداء وصلات غنائية من أرشيفها قدّمها عدد من نجوم الفن.

والمفاجأة الكبرى كانت بحضور النجمة المصرية نادية الجندي التي حضرت من مصر خصيصًا لمشاركة صديقها فرحة عيد ميلاده وتقديرًا لصداقتهما القوية، وتوّجها الدكتور إمبراطورة على عرش الفن المصري والعربي مقدّما لها تاجًا مبهرًا.

موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.