محمد رمضان يورّط طيارًا ومساعده بعد رحلة السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّب الفنان المصري محمد رمضان في إصدار قرار من قبل وزارة الطيران المدني بإيقاف طيار ومساعده عن العمل، لسماحهما للنجم الشاب بقيادة الرحلة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر لـ"فوشيا" أن وزارة الطيران المدني تأكّدت من صحة الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه على موقع التواصل، وعلى إثره تم إيقاف الطيار ومساعده وذلك على الرغم من نفي الواقعة في بداية الأمر.

وأشار المصدر إلى أنه بعد الاطلاع على الفيديو والتحقق منه، تبيّن أن المقطع صحيح وحدث بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة في مصر، وليس للشركة الوطنية "مصر للطيران".

وكان محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" فيديو له من داخل الطائرة حيث دخل غرفة القيادة وجلس بجوار الطيار، وعلّق قائلًا: "أول مرة أسوق طيارة.. ثقة في الله نجاح".

يُذكر أن محمد رمضان توجّه إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل صُنّاع هيئة الترفيه، والتحضير لحفله الغنائي المقرّر أن يُحييه ضمن حفلات "موسم الرياض".