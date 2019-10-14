محمد عدوية يتألق في حفلة في التجمع الخامس ويرفع شعار "كامل العدد"

أحيا النجم محمد عدوية واحدة من أقوى حفلاته الغنائية هذا الموسم داخل إحدى فنادق التجمع الخامس والذي رفع شعار كامل العدد وتفاعل الحضور مع الأغاني التي قدمها خلال الحفل وحضر بصحبة منتجه ياسر حسانين.

وقدم عدوية خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، وسط تفاعل كبير من جمهوره ومنها اغنية "واحد عاوزة تقربله" و"حبيبى فين ما تكون" و"مش فارقة معايا" و"يسلم عليا" و"سيبى روحك وارقصى" و"الطيب أحسن" و"أنا راجع بليل" و"ولاكان الحب عمره باختيارنا" و"بقالو كام يوم" و "ودى الى خدتنى منى" وعددا من أغانى والده المطرب أحمد عدوية، من ضمنها "يا بنت السلطان".

وأحيا عدوية مؤخرا حفل غنائى ضخم فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ ورفع الحفل شعار كامل العدد وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك ومنها "يا بنت السلطان وزحمة يا دميا زحمة والطيب أحسن ودى الى خدتنى منى وتقدر تطير من غير جناحات وأنا تاجك وسلطانك وست البنات وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سعيد الارتيست ومحمد عدوية فى محكى القلعة الاثنين

محمد عدوية يشعل خيمة زاد الرمضانية