القاهرة - لايف ستايل
حضر الهضبة عمرو دياب بصحبة الممثلة دينا الشربيني لحفل توزيع جوائز Joy المقامة على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
والتقطت الكاميرات صورا وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني لحظة وصولها سويا وهما ممسكان بأيدي بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا.
يذكر أن موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، وسيضن مجموعة ضخمة من العروض الفنية و الترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.
موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع
قد يهمك ايضاً:
عمرو دياب يحقق بأغنية"تحيرك" منذ طرحها 4 ملايين مشاهدة باليوتيوب
أدرعي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يحضر حفلة توزيع جوائز "جوي" برفقة دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.