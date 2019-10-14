لوسي تغادر حفل ختام مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35 "منزعجة"

غادرت الفنانة لوسي وفريق عمل فيلمها الجديد ورقة جمعية فجاة حفل ختام الدورة ال35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي منزعجة.

وجاء انزعاج لوسي لعدم حصول فيلمها على جائزة في المهرجان وهو ينافس على جائزة مسابقة نور الشريف الافلام الروائية الطويلة.

تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

يشارك في بطِولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس وسهر الصايغ ومحمد عادل وحنان سليمان وناهد رشدي وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي.

يذكر أن في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فاز الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفاز مخرجه أوليفر كوسيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل الكسندر سكسان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work، وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلي جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما"، ونال الفيلم الفلسطيني "استروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج احمد حسونة، وذهبت جائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول للمخرج توني فرج الله عن الفيلم اللبناني "مورين".

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وفي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير”عم فلان” للمخرج بولا إدواد، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي “توشريت” للمخرج عامر أبو حسيبة عطا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير “محاصر” للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي “ست الحبايب” للمخرج مهند دياب.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري “درب السما”، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي “التمرد الأخير”، وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخاني جائزة أفضل مخرج عن فيلمه “تورن”، وذهبت جائزة محفوظ عبدالرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري “اعتراف”، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم “درب السما”، وحصدت مواطنته ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “اعتراف”، وفاز بجائزة محمود عبدالعزيز لأفضل إنجاز فني الفيلم السعودي “المسافة سفر”، وأخيرا جائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادي عن الفيلم التونسي” بنت القمرة”.



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