أخبار عن إغماء أنغام بحفلها في السعودية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت المواقع الصحفية خبراً مفاده أن الفنانة أنغام تعرّضت لصدمة أفقدتها الوعي خلال حفلها بمنطقة الجوف في السعودية، حيث أنها_ وبحسب ما ذكرت مجلة "زهرة الخليج"_ سقطت على الأرض بعدما صعد أحد المعجبين إلى المسرح عندما كانت تُغنيّ، ووضع على عنقها باقة ورد، الأمر الذي أخافها بشدة وتسبب بإلإغماء عليها.

ولقد صرّحت بعدها أن هناك شخص أهداها باقة عبارة عن طوق ورد لرقبتها، وهي دليل على المحبة. مؤكدة على أنها بخير والحفل كان رائعاً لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، ما أصابها بالهبوط".

وفيما أشارت المواقع لحفلها الذي ستُحييه بمشاركة الفنان اللبناني وائل جسار في الكويت والمقرر يوم الخميس 14 تشرين الثاني المقبل، طرحت بعض المواقع سؤالاً حول سبب فقدانها للوعي مرجحة فرضية حملها من زوجها الجديد. فهل غابت عن الوعي بسبب ارتفاع حرارة الجو، أم أنها تُخفي خبراً هاماً عن الجمهور؟!