مروة ناجي فخورة بأدائها أمام السيسي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها البالغة بالحفل الذي غنّت فيه بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث قالت أنها شعرت بالفخر وهي تغنّي أمام رئيس البلاد فى هذه الإحتفالية الهامة التي حضرها الكثير من الشخصيات الرسمية على المستوى الفنّي والإعلامي، ومن رجال الدولة والقوات المسلحة

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وأشارت إلى أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للأغاني الوطنية التي قدمتها خلال الحفل. والذي ظهر بردة فعل الجمهور والأصداء التي وصلتها في قاعة الإحتفال وبعد إنتهاء الحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي. خاصةً لجهة الأغنية المنفردة "مصر حاربت"من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع أمجد معتز، وتريات هشام نبوي، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وأيضاً لجهة الأغنية المشتركة التي قدمتها مع النجمين حكيم والأردنى عمر عبد اللات والفنانة هلا رشدي. وهي بعنوان "عشان نبنيها ونعمّر". رؤية وتوزيع حمادة البيلي، وهندسة صوتية خالد رؤوف.

كما عبّرت أيضا عن سعادتها بمشاركة أبنائها في الغناء ضمن الكورال الذي قدّم معها أغنية "مصر حاربت". وهي المرةِ الأولى التى يشاركها فيها أولادها آدم وآسر في الغناء.

من جهةٍ أخرى، أكدت الفنانة الشابة أن التحضير والتمرينات والتسجيل لأغاني الإحتفالية قد استغرق ما يقرب الشهر ونصف. حيث تمت على مسرح الجلاء وقصر المنارة بالتجمع الخامس والميكس والماستر فى إستديوهات "صوت الحب" بالهرم و"سيشن" بمدينة نصر. حيث كان المجهود جبّاراً، وإستمر حتى قبل الحفل بساعاتٍ قليلة

يذكر أن هذة ليست المرةِ الأولى التى تُقدّم فيها "ناجي" أغان وطنية. فلقد تألقت سابقاً بحفلات قدمت فيها أغان مثل "أم الشهيد وحدوته". وهي الأغاني التي حققت شعبية كبيرة خلال فترات وجيزة.

فيما يلي رابط أغنية "مصر حاربت":

