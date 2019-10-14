شكرا لقرائتكم خبر عن غدا المؤتمر الصحفى للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد، غدا الثلاثاء فى تمام الرابعة والنصف مساء، المؤتمر الصحفى للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة سهير عبد القادر، وذلك بمكتبة القاهرة بالزمالك.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة للمهرجان، ويقام المؤتمر بحضور ممثلى كل من وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الآثار، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب المستشار الثقافى الصينى بمصر د. شى يو وين، وعدد من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، رانيا فريد شوقى وممثلو الدول الأفريقية المشاركة.

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كما يتضمن برنامج المؤتمر المشاركة الفنية لأولادنا ذوى القدرات الخاصة وأحد مستشفيات علاج سرطان الأطفال والفنان سامح يسرى، حيث يشارك بفقرة فنية فى المؤتمر وأيضا يحضر الفنان أمير صلاح الدين نيابة عن فريق بلاك تيما.

الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يقام فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان، تزامنا مع إعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى، كما يقام المهرجان تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التى أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التى أدرجته أيضا فى أجندة فعالياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الأفريقية والصينية على الصعيدين الثقافى والسياحى، وكذلك محافظة أسوان التى قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.