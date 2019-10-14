شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومحمد إمام وكريم فهمى فى صراع شباك التذاكر يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعاشة سينمائية جديدة ينتظرها شباك تذاكر شهر يناير المقبل، خاصة مع طرح عدة أفلام متنوعة ما بين الأكشن والكوميدي والأثارة، ويشتد الصراع بين ثلاثة نجوم خلال أجازة منتصف العام، حيث يطرح النجم تامر حسنى فيلمه الجديد "الفلوس" الذى انتهى من تصويره مؤخرا، فى أول تعاون بينه وبين المخرج سعيد الماروق، وذلك يوم 3 يناير المقبل.

تدرو أحداث فيلم "الفلوس" حول نصاب مودرن يرى أنه حان الوقت ليتوقف عن السرقة والنصب وتتوالى الأحداث، الفيلم يشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

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اما النجم محمد امام يدخل المنافسة بفيلمه "لص بغداد" حيث يتبقى له 5 ايام وينتهى من تصويره نهائياً، إذ يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى حالياً إجراء عمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزاً للعرض، ومن المقرر طرحه يوم 18 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

كما يشارك كرمي فهمى فى المنافسة السينمائية بفيلمه "ديدو" والذى دور أحداثه حول فكرة "عقلة الأصبع" ، ويشارك فى بطولته كريم فهمى حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، وإخراج عمرو صلاح .