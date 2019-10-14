شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين يكرم المطوف السعودى أحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، حفل تكريم للمطوف السعودى أحمد عصام فى مقر نادى النقابة بالبحر الأعظم، وقدم له درع النقابة شكرا وامتنانا على المجهودات التى قدمها المطوف خلال موسم الحج الماضى لبعثة أعضاء نقابة المهن التمثيلية. وأشاد النقيب بالمستوى المميز الذى قدم فى المخيمات فى المشاعر المقدسة وتسهيل إجراءات الرحلة منذ بدايتها واختلاف المستوى عن الأعوام السابقة، وتم الاتفاق على تطوير الرحلة بشكل أكبر فى الموسم المقبل، كما قدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على المجهودات المقدمة لضيوف الرحمن. وحضر اللقاء أعضاء مجلس النقابة الفنانون عفاف رشاد ونهال عنبر وأحمد صيام، كما حضر الفنان نبيل نور الدين والفنان حسين إبراهيم. Advertisements

تكريم المطوف أحمد عصام جانب من التكريم

تكريم المطوف أحمد عصام جانب من التكريم

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