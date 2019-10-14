شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المغنية كاردي بى تتلقى هدية بـ4 ملايين دولار من زوجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت المغنية العالمية كاردي بي هدية ثمينة من زوجها مغني الراب الأمريكي أوفست إحتفالاً بعيد ميلادها الـ27، وهي خاتم من الألماس على شكل قلب يطلق عليها إسم "تيتانيك دايموند".
وأذاع برنامج " et بالعربي"، تقرير عن احتفالها بعيد ميلادها، ويظهر به زوجها وهو يفاجئها بالهدية التى تقدر بحوالي 4 مليون دولار.
وهي نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع "أنستجرام" ، لحظة تلقيها الهدية وعلقت قائلة :"شكراً جزيلاً لك حبيبي، لا أستطيع ان أصدق، انا سعيدة جداً".
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