شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زي أى ست مصرية.. أصالة حافية القدمين بعد حفل صناع الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى السعودي، مصطفى الآغا، مقطعا مصورا للمطربة السورية، أصالة نصري، وهي تركض بشكل عفوي حافية القدمين، بعد مشاركتها فى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهى.

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وعلق الآغا علي الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، وتظهر به أصالة ممسكة بحذائها، قائلا:" "أصالة حافية القدمين.. أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

من جانبها أعربت أصالة عن سعادتها بحضورها حفل تكريم صناع الترفيه، الذي تم تنظيمه مساء أمس الأحد، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حيث كتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه ، والّذي قام تحت رعايه هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، وقد التقيت كثيرا ممّن أحبّهم ، وكنت في غاية السّعاده بهذا اللقاء ، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث ، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزّاً وقدّراً وتقدّم".