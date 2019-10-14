محمد منير ينشر صورة نادرة بالأبيض والأسود: "العمر بيعدي زي حكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد منير صورة نادرة له بالأبيض والأسود، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق منير على الصورة: " العمر أيام وسنين بيعدي زي حكاية". واحتفل الفنان محمد منير بعيد ميلاده الـ65، في 10 أكتوبر الجاري. ويعتبر منير من أهم المطربين على الساحة الغنائية، بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عاما، له عدد من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها "علموني عنيكي"، "مشوار"، "أسامينا"، "قلبي مساكن شعبية"، وغيرها.

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