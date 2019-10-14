فيديو| أصالة تظهر عفويتها "حافية القدمين " بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقطع فيديو للفنانة أصالة نصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الفنادق في الرياض، عقب انتها حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه"، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وظهرت أصالة في الفيديو "حافية القدمين" ممسكة بحذائها في يدها من داخل أحد الفنادق، وعلق الأغا على الفيديو: " أصالة حافية القدمين، أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية، وتلقائية، ممكن أن تقابلها في حياتك".

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وقالت أصالة في الفيديو:" بس أوصل على أي دور لازم أشلح، احتفال".

وعلقت الفنانة أصالة نصري على الفيديو قائلة: "كل يرى الناس بعين طبعه، وقمة السعادة اليوم إني شفتك يا صاحب، أغلى اسم على قلبي "مصطفى"، الله يحفظك ويسعدك وقريبا إن شاء الله بكون معك".

وحضر الحفل أمس عدد من نجوم مصر والعالم العربي، بالإضافة لعدد من النجوم العالميين أبرزهم جاكي شان، فاندام، شاروخان، وجايسون موموا.