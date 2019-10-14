محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقطع فيديو للفنانة أصالة نصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الفنادق في الرياض، عقب انتها حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه"، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم مساء أمس الأحد.
وظهرت أصالة في الفيديو "حافية القدمين" ممسكة بحذائها في يدها من داخل أحد الفنادق، وعلق الأغا على الفيديو: " أصالة حافية القدمين، أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية، وتلقائية، ممكن أن تقابلها في حياتك".
وقالت أصالة في الفيديو:" بس أوصل على أي دور لازم أشلح، احتفال".
وعلقت الفنانة أصالة نصري على الفيديو قائلة: "كل يرى الناس بعين طبعه، وقمة السعادة اليوم إني شفتك يا صاحب، أغلى اسم على قلبي "مصطفى"، الله يحفظك ويسعدك وقريبا إن شاء الله بكون معك".
وحضر الحفل أمس عدد من نجوم مصر والعالم العربي، بالإضافة لعدد من النجوم العالميين أبرزهم جاكي شان، فاندام، شاروخان، وجايسون موموا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أصالة تظهر عفويتها "حافية القدمين " بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.