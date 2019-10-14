رجاء الجداوي تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل لقائها بفاندام وشاروخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم الهندي شاروخان على مساعدة الفنانة رجاء الجداوي ومرافقتها أثناء سيرها على المسرح من أجل تسلم جائزة تكريمها، بينما قبلها النجم العالمي فاندام أثناء حفل Joy Awards، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض.

وأعربت الفنانة رجاء الجداوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بالتكريم الذي تلقته من رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين ونجوم الوطن العربي والخليج.

وعن لقائها مع فاندام قالت: "لم ألتقي فاندام مسبقًا، ويبدو أن هناك من قال له إن هذه الفنانة محترمة... تفاجأت بتصرفاته معي وكأنه يعرفني منذ زمن؛ أمسك بيدي وصعد بي إلى المسرح وأنزلني... جاكي شان فعل الشيئ نفسه، والحقيقة القاعة اترجت من التصفيق اللي اتعملي في التكريم".

وحول الحوار الجانبي بينها وبين فاندام عقب التكريم، قالت: "هو شخصية لطيفة جدًا، لم يكن حديثًا طويلاً، فقط قال لي: مرحبًا، وسعيد برؤيتك".

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قالت الجداوي أيضًا: "كان تكريمًا رائعًا، والحقيقة عمرو أديب كان كلمني وقال لي المستشار تركي آل الشيخ هيكرمك السنادي، وقلت له والبرنامج يا عمرو، فقال لي أنا معاكي".

تابعت: "كانت ليلة جميلة، وبها مجموعة كبيرة من الفنانين من النادر أن تجتمع في مكان واحد، وفنانين من كل حتة لبنان والكويت والسعودية، والضيوف الأجانب الأربعة، لهم وزن فني كبير".

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي وحول العالم إلى جانب حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء.