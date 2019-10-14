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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ" ملك عوض" ابنه الفنانة رانيا فريد شوقي.
وظهرت ملك مع والدتها في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى.
ونالت صورة ملك العديد من التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها ورثت جمال والدتها.
يذكر أن ملك عوض تعمل كموديل لعدد من المجلات، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورًا من مشاركتها في عدد من عروض الأزياء.
المعروف أن الفنانة رانيا فريد شوقي لديها ابنتين من أول أزواجها مصصم الرقصات عاطف عوض، وهما ملك وفريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الأنظار.. فهل ورثت جمال والدتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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