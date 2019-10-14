بسبب صورته مع النجم العالمي جايسون موموا.. هنيدي يعاتب المصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمد هنيدي على صورة التقطت له عن طريق الصدفة جمعته بالممثل العالمي جايسون موموا، خلال مشاركته في حفل تكريم صناع الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر هنيدي صورته التي تجمعه بموموا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".

وكرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عدد من نجوم العالم إلى جانب مجموعة من النجوم العرب، احتفالا بانطلاق موسم الترفيه بالرياض.

Advertisements

وأعلن المستشار تركي آل شيخ، عن انطلاق حفلات موسم الرياض، والذي يبدأ يوم 11 أكتوبر، ويستمر حتى منتصف ديسمبر.

وأعلن الفنان محمد هنيدي، اليوم الإثنين، عودة عرض مسرحية"3 أيام في الساحل"، عبر حسابه على "تويتر".

وكتب هنيدي، قائلاً: "راجعين من تاني..والمرادي أكبر وأقوى من المرة اللي فاتت..مسرحية ٣ أيام في الساحل".